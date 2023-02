Onde assistir ao vivo e online o jogo do Palmeiras hoje, quinta-feira, 9; veja horário

Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentam nesta quinta-feira, 9, às 19h30, no estádio Allianz Parque em São Paulo. A partida é válida pela sétima rodada rodada do Campeonato Paulista.

Embalado pela vitória no clássico contra o Santos, o Palmeiras entra em campo buscando sua terceira vitória consecutiva. A equipe é líder do grupo D com 14 pontos, três a mais que o segundo colocado.

O técnico Abel Ferreira não tem desfalques para o confronto e deve ir com força máxima para o confronto.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras hoje



O jogo desta quinta-feira às 19h30 entre Palmeiras x Inter de Limeira terá transmissão ao vivo no Paulistão Play, Premiere e Youtube.

