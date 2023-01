Onde assistir ao vivo e online o jogo do Palmeiras hoje, quinta, 19; veja horário

O Palmeiras visita o Botafogo-SP nesta quinta-feira, 19, às 21h30, no estádio Santa Cruz, no interior de São Paulo. A partida é válida pela segunda rodada do Paulistão.

Após empate contra o São Bento na primeira rodada, o Palmeiras quer vencer a primeira no Paulista. A equipe é a terceira do grupo D.

Já o Botafogo busca sua segunda vitória consecutiva. A equipe ficou líder do grupo A, após vencer a Portuguesa, por 2 a 0.

Escalação do Palmeiras hoje

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras hoje



O jogo do Campeonato Paulista desta quinta-feira às 21h30 entre Botafogo-SP x Palmeiras terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.

Onde assistir o jogo do Palmeiras online?

O jogo do Campeonato Paulista desta quinta-feira às 21h30 entre Botafogo-SP x Palmeiras terá transmissão ao vivo no HBO Max.

LEIA TAMBÉM: