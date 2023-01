Onde assistir ao vivo e online o jogo do Palmeiras hoje, quarta, 25; veja horário

O Palmeiras visita o Ituano nesta quarta-feira, 25, às 19h30, no estádio Novelli Junior, no interior de São Paulo. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Após empate no clássico contra o São Paulo na última rodada, o Palmeiras busca diante do Ituano sua segunda vitória no campeonato. A equipe de Abel Ferreira é a terceira colocada do seu grupo com cinco pontos conquistados.

O Verdão está com dificuldades de engrenar bons resultados com a saída dos meias Danilo e Gustavo Scarpa. Parte da torcida pede reforços para a diretoria e nos últimos dias, picharam as sedes do clube em protesto.

Já o Ituano, que ainda não venceu na competição, quer espantar a má fase e vencer diante do gigante. A equipe somou apenas três empates nessas primeiras rodadas.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras hoje



O jogo do Campeonato Paulista desta quarta-feira às 19h30 entre Ituano e Palmeiras terá transmissão ao vivo no Paulistão Play, YouTube e Premiere.

Onde assistir o jogo do Palmeiras online?

