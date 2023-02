Onde assistir ao vivo e online o jogo do Palmeiras hoje, quarta, 1; veja horário

O Palmeiras visita o Mirassol nesta quarta-feira, 1, às 21h35, no estádio José Maria Campos Maia, no interior de São Paulo. A partida é válida pela quinta-rodada rodada do Campeonato Paulista.

Embalado pelo título da Supercopa do Brasil diante do Flamengo, o Palmeiras entra em campo buscando retomar a liderança do grupo. A equipe está na segunda colocação do grupo D com 8 pontos, dois a menos que o primeiro colocado.

O técnico Abel Ferreira não tem desfalques para o confronto e conta com seu trio de ataque formado por Dudu, Rony e Endrick.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras hoje



O jogo do Campeonato Paulista desta quarta-feira às 21h35 entre Mirassol e Palmeiras terá transmissão ao vivo no Paulistão Play, Premiere e Record TV.

Onde assistir o jogo do Palmeiras online?

O jogo do Campeonato Paulista desta quarta-feira às 21h35 entre Mirassol e Palmeiras terá transmissão ao vivo no Paulistão Play. Você também pode acompanhar pelo Premiere na plataforma Amazon Prime Vídeo.

