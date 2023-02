Onde assistir ao vivo e online o jogo do Palmeiras hoje, domingo, 12; veja horário

O Palmeiras encara a Água Santa neste domingo, 12, às 11h, no estádio Distratal do Inamar, em São Paulo. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Absoluto no campeonato, o time de Abel Ferreira busca mais uma vitória. São cincos vitórias e dois empates e 17 pontos somados. Com campanha excelente, o alviverde só não está classificado de forma antecipada por conta da boa campanha de seus rivais de grupo.

O Água Santa, por sua vez, está na segunda posição do grupo B com 11 pontos. Com objetivo de avançar para as fases finais, o time do interior quer vencer o Palmeiras.