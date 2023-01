Onde assistir ao vivo e online o jogo do Liverpool hoje, terça-feira, 17; veja horário

O Liverpool visita o Wolves nesta terça-feira, 14, às 12h, no estádio Molineux Stadium na Inglaterra. A partida é válida pela terceira rodada Copa da Inglaterra.

Após derrota por 3 a 0 para o Brighton na Premier League, o Liverpool busca se reabilitar e retomar as atenções a competição de mata-mata.

No confronto anterior, a partida terminou sem vencedores. Com isso, de acordo com o regulamento da Copa da Inglaterra, é necessário que aconteça outro embate para decidir a vaga para a próxima fase.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Liverpool hoje



O jogo da Copa da Inglaterra desta terça-feira às 16h45 entre Wolves x Liverpool terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do Liverpool online?

O jogo da Copa da Inglaterra desta terça-feira às 16h45 entre Wolves x Liverpool terá transmissão ao vivo no Star+. Basta ter assinatura mensal da plataforma que custa R$ 32,90 mensais.

