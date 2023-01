Onde assistir ao vivo e online o jogo do Flamengo hoje, terça-feira, 24; veja horário

O Flamengo visita o Bangu nesta terça-feira, 24, às 21h10, no estádio Raulino de Oliveira, Rio de Janeiro A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

De olho na Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, o Flamengo deve ir a campo com time com muitos jovens. A grande novidade é a presença do zagueiro Rodrigo Caio, que não joga desde 10 de julho de 2022.

O Rubro Negro, com um jogo a mais do que seus rivais diretos, é o líder da Taça Guanabara, com 10 pontos.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje



O jogo do Campeonato Carioca desta terça-feira às 21h10 entre Bangu x Flamengo terá transmissão ao vivo no TV Band.

Como assistir o jogo do Flamengo online e de graça?

O jogo do Campeonato Carioca desta terça-feira às 21h10 entre Bangu x Flamengo não terá transmissão com imagens via online. Você pode acompanhar a partida pelo site Lance e Ge.com.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.