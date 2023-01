Onde assistir ao vivo e online o jogo do Flamengo hoje, sábado, 21; veja horário

O Flamengo recebe o Nova Iguaçu neste sábado, 21, às 16h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca.

Após empate na última rodada, que rendeu vaias da torcida, o Flamengo volta a campo pelo Carioca. Em casa, é esperado que o time de Vitor Pereira repita a atuação das duas primeiras partidas para vencer e seguir na ponta.

O técnico sinalizou que pode dar chance para jogadores que ainda não atuaram, além de descansar os titulares para evitar um desgaste no início da temporada. O Flamengo tem decisões da Supercopa do Brasil e Mundial de problemas nas próximas semanas.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje



O jogo do Campeonato Paulista deste sábado às 16h entre Flamengo x Nova Iguaçu terá transmissão ao vivo na Bandsports e na TV Bandeirantes.

Como assistir o jogo do Flamengo online e de graça?

O jogo do Campeonato Paulista deste sábado às 16h entre Flamengo x Nova Iguaçu terá transmissão ao vivo e de graça no site Band.uol.com.br na opção assistir Ao vivo.