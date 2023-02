Onde assistir ao vivo e online o jogo do Flamengo hoje, sábado, 18; veja horário

Flamengo e Resende se enfrentam neste sábado, 18, às 16h, no estádio do Raulino de Oliveira, Rio de Janeiro. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca.

Após vencer o Volta Redonda na última rodada, o Flamengo busca vencer novamente fora de casa para se distanciar na liderança. O Rubro Negro está com 18 pontos, apenas um a mais que o vice Botafogo.

O técnico Vitor Pereira ainda não deve contar com o zagueiro Léo Pereira, ainda lesionado do Mundial, além de Felipe Luiz e Vitor Hugo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje



O jogo deste sábado às 16h entre Resende x Flamengo terá transmissão ao vivo na TV Band e Bandsposrts.

Onde assistir o jogo do Flamengo online hoje?

O jogo deste sábado às 16h entre Resende x Flamengo terá transmissão ao vivo não terá transmissão.