Onde assistir ao vivo e online o jogo do Flamengo hoje, quarta, 18; veja horário

O Flamengo visita o Madureira nesta quarta-feira, 18, às 19h00, no estádio do Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. A partida é válida pela 2ª rodada do Campeonato Carioca.

Após vencer nos dois últimos jogos, o Flamengo entra em campo mirando sua terceira vitória consecutiva. O elenco folgou na segunda-feira e o técnico Vítor Pereira já confirmou que os titulares viajam.

Até o momento ele não confirmou se entrará com o time titular. Rodrigo Caio e Filipe Luís desfalcam a equipe, ambos em recuperação física.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje



O jogo do Campeonato Carioca desta quarta-feira às 19h entre Madureira x Flamengo terá transmissão ao vivo no Band e BandSports.

Como assistir o jogo do Flamengo online e de graça?

O jogo do Campeonato Carioca desta quarta-feira às 19h entre Madureira x Flamengo não terá transmissão com imagens via online. Você pode acompanhar a partida pelo site Lance e Ge.com.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

LEIA TAMBÉM: