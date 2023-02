Onde assistir ao vivo e online o jogo do Flamengo hoje, quarta, 15; veja horário

Flamengo e Volta Redonda se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 21h10, no estádio do Raulino de Oliveira, Rio de Janeiro. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

Após o terceiro lugar frustrante no Mundial de Clubes, o Flamengo retoma suas atenções a competição estadual. O Rubro Negro é o terceiro colocado na tabela com 14 pontos e vai em busca da liderança.

O técnico Vitor Pereira não deve contar com o zagueiro Léo Pereira, ainda lesionado do Mundial. Felipe Luiz e Vitor Hugo também são desfalques.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje



O jogo desta quarta-feira às 21h10 entre Volta Redonda e Flamengo terá transmissão ao vivo na TV Band e Bandsposrts

Como assistir o jogo do Flamengo online e de graça?

O jogo desta quarta-feira às 21h10 entre Volta Redonda e Flamengo não terá transmissão online.