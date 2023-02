Onde assistir ao vivo e online o jogo do Flamengo hoje, quarta, 1; veja horário

O Flamengo recebe o Boa Vista nesta quarta-feira, 1, às 21h10, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

De olho no Mundial de Clubes, o Flamengo joga seu último jogo antes da competição. A equipe deve viajar nesta quinta-feira para o Marrocos.

O Rubro Negro é o líder da Taça Guanabara com 11 pontos e caso vença, encaminhará bem a ida as fases finais. O técnico Vitor Pereira não divulgou a provável escalação para o confronto, porem a equipe não tem desfalques.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje



O jogo desta quarta-feira às 21h10 entre Flamengo x Boavista terá transmissão ao vivo na TV Band e Bandsposrts

Como assistir o jogo do Flamengo online e de graça?

O jogo desta quarta-feira às 21h10 entre Flamengo x Boavista não terá transmissão online.

