Onde assistir ao vivo e online o jogo do Corinthians hoje; sábado, 4; veja horário

O Corinthians recebe o Santo André neste sábado, 4, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida 12ª rodada do Campeonato Paulista.

Após empate no clássico contra o Santos, o já classificado Corinthians busca retomar o caminho das vitórias. A equipe é líder do grupo C com 19 pontos e quer assegurar a terceira melhor campanha da competição.

O técnico Fernando Lázaro deve contar com retorno de Fagner e Rafael Ramos, ambos desfalcados no jogo contra Santos por problemas de fadiga muscular. A equipe deve ir a campo com Renato Augusto pelo meio, com Yuri Alberto e Roger Guedes no ataque.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje



Como assistir ao vivo o jogo do Corinthians online hoje?

O jogo deste sábado às 18h30 entre Corinthians x Santo André terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e YouTube. Você também pode acompanhar pelo Premiere na plataforma Amazon Prime Video.