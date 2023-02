Onde assistir ao vivo e online o jogo do Corinthians hoje, domingo, 5; veja horário

O Corinthians recebe o Botafogo SP neste domingo, 5, às 18h30, no estádio Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Após vencer o clássico diante do São Paulo no domingo passado, o Timão entra em campo em busca da segunda vitória consecutiva. A equipe é lider do grupo C com 10 pontos, um a mais que o segundo São Bento.

O técnico Fernando Lázaro não deve contar com o atacante Yuri Alberto, que apresentou dores no tornozelo e é dúvida. Os volantes Maycon e Cantillo também seguem fora da equipe.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje



O jogo deste domingo às 18h30 entre Corinthians x Botafogo-SP terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.

Como assistir o jogo do Corinthians online?

