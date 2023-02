Onde assistir ao vivo e online o jogo do Corinthians hoje, domingo, 19; veja horário

O Corinthians recebe o Mirassol neste domingo, 19, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Líder do grupo C, e virtualmente classificado para as quartas de final, o Corinthians precisa de apenas um ponto para se garantir matematicamente na próxima fase da competição. O time de Fernando Lazáro vem de empate por 2 a 2 em casa contra o Palmeiras.

No grupo B, o Mirassol quer a vitória para seguir sonhando com a classificação. O time do interior está na terceira posição com 12 pontos, dois a menos que o Água Santa, o segundo colocado. A vitória sobre o Corinthians e um tropeço do rival pode colocar o Mirassol na zona de classificação.

O triunfo do Mirassol, no entanto, seria inédito. No histórico de confronto entre as equipes, o Mirassol nunca venceu o Corinthians. Foram doze partidas, com oito vitórias do Timão e apenas quatro empates.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje



O jogo deste domingo às 18h30 entre Corinthians x Mirassol terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians online hoje?

O jogo deste domingo às 18h30 entre Corinthians x Mirassol terá transmissão ao vivo e online no streming HBO Max.