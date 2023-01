Onde assistir ao vivo e online o jogo do Corinthians hoje, domingo, 15; veja horário

O Corinthians visita o Red Bull Bragantino neste domingo, 15, ás 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

O confronto será entre dois times da Série A do Brasileirão e postulantes ao título paulista.

O Corinthians tem problemas para a partida de estreia da temporada. O atacante Yuri Alberto sentiu dores e está fora da partida. O meia Renato Augusto será poupado. Os reforços Romero e Bidu não aparecem no BID da CBF e não estão disponíveis para o técnico Fernando Lázaro.

Já o Braga Bull terá força máxima contra o Timão. O time que nos últimos anos fez boas campanhas no Brasileirão e em competições internacionais, quer repetir o sucesso no estadual. O time do interior também quer acabar com o tabu de 25 anos sem vitória sobre o Corinthians no seu estádio.

Escalação do Corinthians hoje

Provável time titular contra o Red Bull Bragantino: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, Fausto, Maycon, Du Queiroz, Giuliano, Roger Guedes e Júnior Moraes.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje



O jogo do Paulistão deste domingo às 16h entre Red Bull Bragantino e Corinthians terá transmissão ao vivo na TV Record, Paulistão Play, Premiere e R7 Plus.

Onde assistir o jogo do Corinthians online?

