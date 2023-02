Onde assistir ao vivo e online o jogo do Corinthians hoje, domingo, 12; veja horário

O Corinthians encara a Portuguesa neste domingo, 12, às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

O jogo do Paulistão irá acontecer em Brasília por escolha da Portuguesa, mandante do confronto. O time deve lucrar R$ 1 milhão com a venda. Essa será a segunda vez que o Corinthians disputa uma partida pela competição fora do estado. Em 2021, em meio a pandemia e indefinição da Federação Paulista após proibição do governo estadual, a partida contra o Mirassol aconteceu no Rio de Janeiro.

Na competição, o Corinthians está na liderança do grupo C com 13 pontos. Após derrota para o São Bernardo, o Timão quer voltar a vencer na competição. A Portuguesa, com apenas quatro pontos, precisa da vitória para se salvar do rebaixamento. O time voltou para a primeira divisão desse ano, mas não faz boa campanha.