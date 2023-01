Onde assistir ao vivo e online o jogo do Barcelona hoje, sábado, 28; veja horário

O Barcelona visita o Girona neste sábado, 28, ao 12h15, no estádio Montilivi, na Espanha. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

Após vencer o Real Sociedad por 1 a 0 e se classificar para a semifinal da Copa do Rei, o Barcelona agora retoma as atenções a liga nacional. A equipe é líder do campeonato com 44 pontos, três a mais que o segundo colocado Real Madrid.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Barcelona hoje



O jogo deste sábado às 12h15h entre Girona x Barcelona terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Onde assistir o jogo do Barcelona online?

O jogo deste sábado às 12h15h entre Girona x Barcelona terá transmissão ao vivo na plataforma de streaming Star+.

