Onde assistir ao vivo e online o jogo do Barcelona hoje, domingo, 8; veja horário

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo, 8, às 17h, no estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid, na Espanha. A partida é válida pelo Campeonato Espanhol.

Enquanto o time comandado por Xavi quer seguir na ponta do campeonato, o Atlético quer enganar uma sequência de vitórias e se consolidar no G4. Uma vitória do time da casa pode ajudar o Real Madrid, que tem a mesma pontuação do Barça.

Os últimos cinco jogos entre as equipes mostra um equilibro. Foram duas vitórias do time de Madrid, dois empates e uma vitória do clube catalão. Em fevereiro de 2022, o Barcelona goleou o Atlético por 4 a 2.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Atlético de Madrid x Barcelona hoje



O jogo deste domingo às 17h entre Atlético de Madrid x Barcelona terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo Atlético de Madrid x Barcelona online?

A partida entre Atlético de Madrid x Barcelona será transmitida ao vivo no Star+. Basta ter assinatura mensal da plataforma que custa R$ 32,90 mensais.

