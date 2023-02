Onde assistir ao vivo e online o jogo do Barcelona hoje, domingo, 19; veja horário

O Barcelona recebe o Cádiz neste domingo, 19, às 17h, no Estádio Camp Nou, na Espanha. A partida é válida 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

Líder do campeonato com oito pontos de vantagem em relação ao Real Madrid, o Barcelona entra em campo para manter a vantagem na ponta. O time de Xavi joga em casa contra o Cádiz, time nas últimas posições da La Liga, após empate na Europa League contra o Manchester.

Nas últimas cinco partidas entre as equipes, foram duas vitórias do Cádiz, dois empates e apenas uma vitória do Barcelona. Apesar do retrospecto recente mostrar equilíbrio, no histórico geral são 20 vitórias do Barcelona, cinco empates e apenas quatro triunfos do Cádiz.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Barcelona hoje



O jogo deste domingo às 17h entre Barcelona x Cádiz t terá transmissão ao vivo na Star+.

