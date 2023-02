Onde assistir ao vivo e online o jogo do Atlético MG hoje, quarta-feira, 8; veja horário

O Atlético MG recebe o Democrata nesta quarta-feira, 8, às 19h15, no estádio Independência, em Minas Gerais. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

Após vencer o Ipatinga por 1 a 0 na última rodada, o Galo quer diante do Democrata manter o 100% de aproveitamento na competição. A equipe é líder do grupo A com nove pontos, dois a mais do segundo colocado Pouso Alegre.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Atlético MG hoje



O jogo desta quarta-feira às 19h15 entre Atlético-MG x Democrata terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere

Como assistir o jogo do Atlético MG online e de graça?

O jogo desta quarta-feira às 19h15 entre Atlético-MG x Democrata terá transmissão ao vivo no Premiere e Você pode acompanhar pelo streaming Amazon Prime.