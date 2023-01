Onde assistir ao vivo e online o jogo Arsenal x Manchester United, domingo, 22; veja horário

Arsenal e Manchester United se enfrentam neste domingo, 22, à 13h30, no Emirates Stadium, em Londres, no Reino Unido. A partida é válida pela 21ª rodada da Premier League.

Buscando se distanciar na liderança, o Arsenal quer diante do Manchester, atingir sua terceira vitória consecutiva. Os Gunners venceram o clássico contra o Tottenham por 2 a 0 e chegam embalados para o confronto.

Também buscando aproveitar o bom momento, o Manchester busca uma vitória se aproximar cada vez mais dos líderes. Os Diabos Vermelhos empataram na última rodada com o Crystal Palace e agora quer retomar o caminho das vitórias.

No histórico de 237 jogos entre as equipes, o Manchester sai em vantagem com 95 vitórias a 85 do Arsenal. No último confronto, a equipe de Manchester venceu por 3 a 1.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Arsenal x Manchester United hoje



Como assistir o jogo Arsenal x Manchester United online?

Próximos jogos do Arsenal

27/01 - Manchester City x Arsenal - Copa da Inglaterra

- Copa da Inglaterra 04/02 - Everton x Arsenal - Premier League

Próximos jogos do Manchester United

25/01 - Nottingham Forest x Manchester United - Copa da Liga Inglesa Premier League

- Copa da Liga Inglesa Premier League 28/01 - Manchester United x Reading - Copa da Inglaterra

