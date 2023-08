Onde assistir Al-Raed x Al-Hilal hoje, quinta-feira, 24, pelo Campeonato Saudita; veja horário

Al-Raed e o Al Hilal se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 15h, no estádio King Abdullah, em Buraidah, na Arábia Saudita. A partida é válida pelo Campeonato Saudita.

O Al-Hilal tem chamado a atenção de muitos brasileiros por ser a nova casa do atacante Neymar, depois de sua despedida do Paris Saint Germain (PSG).

Depois de uma aquisição caríssima, o brasileiro se destaca como o maior reforço do Campeonato Saudita para a temporada. O clube vai encarar o Al-Hilal, que possui em seu elenco o brasileiro Malcom e o técnico português Jorge Jesus, ex-Flamengo.

Para os amantes de futebol, acompanhar a disputa entre Al-Raed e Al-Hilal pode ser uma ótima oportunidade para conhecer a potência árabe no esporte. O campeonato tem ganhado atenção também com o forte investimento do governo da Arábia Saudita , feito em junho deste ano, para impulsionar a liga de futebol profissional do país.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Al-Raed x Al-Hilal do Campeonato Saudita hoje

O jogo desta quinta-feira às 15h entre Al-Raed x Al-Hilal terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube).

Como assistir o jogo do Al-Raed x Al-Hilal online?

Quais são os próximos jogos do time Al-Hilal ?