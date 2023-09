Onde assistir Al Hilal x Al Ittihad hoje, sexta-feira, 1º, no Campeonato Saudita; veja horário

O Al Ittihad encara o Al Hilal nesta sexta-feira, 1º, às 15h, no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jeddah, Arábia Saudita. A partida é válida pelo Campeonato Saudita.

Os times carregam uma história longa de rivalidade dentro dos campos de futebol. Nesta temporada, o conflito tende a ficar mais intenso pela fortes habilidades de ataque do elenco do Al Hilal.

A ocasião marca também a estreia de Neymar no clube saudita, após seu desligamento do Paris Saint-Germain (PSG). O craque brasileiro deve entrar em ação sob a grande expectativa da direção dos torcedores e da direção do Al Hilal, que firmou contrato de € 160 milhões (cerca de R$ 860 milhões, na cotação atual) para as duas temporadas do meia atacante.

Enquanto que o Al Ittihad enfrenta o desafio de vencer a partida sem sua estrela Karim Benzema, que teve que ser afastado temporiamente por causa de fortes dores na coxa.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Al Hilal x Al Ittihad do Campeonato Saudita hoje

O jogo desta sexta-feira às 15h entre Al Hilal x Al Ittihad terá transmissão ao vivo na Bandsports.

Como assistir o jogo do Al Hilal online?

A partida também será transmitida pelo canal GOAT (YouTube).

Quais são os próximos jogos do Al Hilal ?