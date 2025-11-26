Esporte

Olympiacos x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Partida entre Olympiacos x Real Madrid é válida pela Champions League

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Olympiacos e o Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE). A partida é válida pela fase de grupos da Champions League e terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.

O Olympiacos chega ao confronto em um momento de contrastes: enquanto lidera o Campeonato Grego e está invicto há cinco jogos em sua liga, a equipe enfrenta dificuldades na Champions League, ocupando a 31ª posição com apenas dois pontos.

Para conquistar sua primeira vitória no torneio continental, o time de José Luis Mendilibar conta com o apoio da sua torcida e com um tabu importante: nunca perdeu para o Real Madrid em casa, com uma vitória e três empates nos confrontos anteriores.

O Real Madrid, por sua vez, chega a Piraeus com o objetivo de quebrar esse tabu e conquistar sua primeira vitória sobre o Olympiacos fora de casa. Embora lidere La Liga e esteja na 7ª colocação na Champions, a equipe de Xabi Alonso atravessa um momento de instabilidade, sem vencer há três jogos (incluindo derrotas para Rayo Vallecano e Elche) e vindo de um revés europeu contra o Liverpool.

Prováveis escalações

Olympiacos (Técnico: José Luis Mendilibar)

Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Guler; Bellingham; Mbappé, Vini Jr

Onde assistir ao vivo o jogo do Olympiacos x Real Madrid pela Champions League?

O jogo desta quarta-feira, 17h, entre Olympiacos e Real Madrid terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Olympiacos hoje?

Você pode assistir à partida online pelo HBO Max e pelo TNT Go.

 

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Jogos de hoje, quarta-feira, 26 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

PSG x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

O troféu de 15kg que pode ser do Flamengo: conheça a taça do Brasileirão

Mais na Exame

Brasil

Isenção do IR até R$ 5 mil: o que acontece após a sanção de Lula?

Mundo

Investigação dos EUA pode repetir drama do tarifaço, diz diretor do Itamaraty

Marketing

Clube CMO encerra 2025 com 300 executivos reunidos em nove encontros

Casual

EXCLUSIVO: 10 carros dos anos 1980 mais buscados atualmente no Brasil