Olympiacos x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Repórter
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06h00.
O Olympiacos e o Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE). A partida é válida pela fase de grupos da Champions League e terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.
O Olympiacos chega ao confronto em um momento de contrastes: enquanto lidera o Campeonato Grego e está invicto há cinco jogos em sua liga, a equipe enfrenta dificuldades na Champions League, ocupando a 31ª posição com apenas dois pontos.
Para conquistar sua primeira vitória no torneio continental, o time de José Luis Mendilibar conta com o apoio da sua torcida e com um tabu importante: nunca perdeu para o Real Madrid em casa, com uma vitória e três empates nos confrontos anteriores.
O Real Madrid, por sua vez, chega a Piraeus com o objetivo de quebrar esse tabu e conquistar sua primeira vitória sobre o Olympiacos fora de casa. Embora lidere La Liga e esteja na 7ª colocação na Champions, a equipe de Xabi Alonso atravessa um momento de instabilidade, sem vencer há três jogos (incluindo derrotas para Rayo Vallecano e Elche) e vindo de um revés europeu contra o Liverpool.
Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi
Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Guler; Bellingham; Mbappé, Vini Jr
O jogo desta quarta-feira, 17h, entre Olympiacos e Real Madrid terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.
Você pode assistir à partida online pelo HBO Max e pelo TNT Go.