Olimpíadas de Paris 2024: veja horário e onde assistir aos esportes desta quinta-feira, 08 de agosto

As modalidades de atleitsmo, vôlei de praia, a semifinal do vôlei feminino e a disputa do bronze no futebol masculino são os destaques das Olimpíadas de Paris 2024 nesta quinta-feira, 08 de agosto.

Veja detalhes e onde assistir:

Veja horários e onde assistir ao vivo às Olimpíadas de Paris 2024 hoje

Atletismo

05:05 - Feminino - 100m com barreiras (1ª prova) - Heptatlo - 100m Com Barreiras (1ª Prova)

05:25 - Feminino - Classificatórias - Ana Caroline Silva - Arremesso De Peso - Classificatórias

05:35 - Feminino - Repescagem - 100m Com Barreiras - Repescagem

06:05 - Feminino - Salto em altura (2ª prova) - Heptatlo - Salto Em Altura (2ª Prova)

06:10 - Feminino - Classificatórias - 4X100m Rasos - Classificatórias

06:35 - Masculino - Classificatórias - 4X100m Rasos - Classificatórias

07:00 - Masculino - Repescagem - 800m Rasos - Repescagem

14:35 - Feminino - Arremesso de peso (3ª prova) - Heptatlo - Arremesso De Peso (3ª Prova)

14:35 - Feminino - Semifinal - 1500m Rasos - Semifinal

15:00 - Feminino - Final - Tara Davis-Woodhall - Salto Em Distância - Final (TEM MEDALHA)

15:25 - Masculino - Final - Luiz Maurício - Lançamento De Dardo - Final (TEM MEDALHA)

15:30 - Masculino - Final - Alexander Ogando - 200m Rasos - Final (TEM MEDALHA)

15:55 - Feminino - 200m rasos (4ª prova) - Heptatlo - 200m Rasos (4ª Prova)

16:25 - Feminino - Final - Shian Salmon - 400m Com Barreiras - Final (TEM MEDALHA)

16:45 - Masculino - Final - Enrique Llopis - 110m Com Barreiras - Final (TEM MEDALHA)

Basquete

12:30 - Masculino - França x Alemanha - Basquete De Quadra - Semifinal

16:00 - Masculino - Estados Unidos x Sérvia - Basquete De Quadra - Semifinal

Boxe

16:30 - Masculino - Abdulmalik Khalokov x Charlie Senior - Peso Pena - Semifinal (TEM MEDALHA)

16:46 - Masculino - Munarbek Seitbek x Javier Ibáñez - Peso Pena - Semifinal (TEM MEDALHA)

17:02 - Feminino - Li Qian x Caitlin Parker - Peso Médio - Final (TEM MEDALHA)

17:18 - Feminino - Cindy Ngamba x Atheyna Bylon - Peso Médio - Semifinal (TEM MEDALHA)

17:34 - Masculino - Billal Bennama x Hasanboy Dusmatov - Peso Mosca - Final (TEM MEDALHA)

17:51 - Feminino - Chang Yuan x Hatice Akbas - Peso Galo - Final (TEM MEDALHA)

Canoagem Velocidade

05:30 - Feminino - Classificatórias - Valdenice Conceição - C1 200m - Classificatórias

06:20 - Masculino - Semifinal - Brasil - C2 500m - Semifinal

06:40 - Feminino - Semifinal - K4 500m - Semifinal

06:50 - Masculino - Semifinal - C1 200m - Semifinal

07:40 - Feminino - Quartas de final - C1 200m - Quartas De Final

08:20 - Masculino - Final B - C2 500m - Final B

08:30 - Feminino - Final - Hungria - K4 500m - Final (TEM MEDALHA)

08:40 - Masculino - Final - K4 500m - Final (TEM MEDALHA)

08:50 - Masculino - Final - K4 500m - Final (TEM MEDALHA)

Ciclismo Pista

12:00 - Masculino - Scratch - Omnium - Scratch

12:18 - Feminino - Quartas de final - Keirin - Quartas De Final

13:01 - Masculino - Quartas de final - Velocidade Individual - Quartas De Final

13:15 - Feminino - Semifinal - Keirin - Semifinal

13:25 - Masculino - Corrida de eliminação - Omnium - Corrida De Eliminação

14:01 - Feminino - Disputa de 7° a 12° - Keirin - Disputa De 7° A 12°

14:11 - Feminino - Final - Keirin - Final (TEM MEDALHA)

14:27 - Masculino - Final/Corrida por pontos - Omnium - Final/Corrida Por Pontos (TEM MEDALHA)

15:04 - Masculino - Disputa de 5° a 8° - Velocidade Individual - Disputa De 5° A 8°

Escalada

05:00 - Feminino - Classificatórias (Dificuldade) - Combinado - Classificatórias (Dificuldade)

07:28 - Masculino - Quartas de final - Velocidade - Quartas De Final

07:46 - Masculino - Semifinal - Velocidade - Semifinal

07:55 - Masculino - Final - Velocidade - Final (TEM MEDALHA)

Futebol

12:00 - Masculino Sub-23 - Egito x Marrocos - Futebol De Campo - Disputa Do Bronze (TEM MEDALHA)

Ginástica Rítmica

05:00 - Feminino - Classificatórias 1 - Bárbara Domingos - Individual Geral - Classificatórias 1

10:00 - Feminino - Classificatórias 2 - Bárbara Domingos - Individual Geral - Classificatórias 2

Golfe

04:00 - Feminino - Segunda rodada - Individual - Segunda Rodada

Handebol

11:30 - Feminino - Suécia x França - Handebol De Quadra - Semifinal

16:30 - Feminino - Noruega x Dinamarca - Handebol De Quadra - Semifinal

Hóquei sobre Grama

09:00 - Masculino - Índia x Espanha - Hóquei Sobre Grama - Disputa Do Bronze (TEM MEDALHA)

14:00 - Masculino - Alemanha x Holanda - Hóquei Sobre Grama - Final (TEM MEDALHA)

Levantamento de Peso

10:00 - Feminino - Final - Até 59kg - Final (TEM MEDALHA)

14:30 - Masculino - Final - Até 73kg - Final (TEM MEDALHA)

Maratona Aquática

02:30 - Feminino - Final - 10km - Final - Viviane Jungblut e Ana Marcela Cunha (TEM MEDALHA)

Pentatlo Moderno

06:00 - Masculino - Esgrima/Classificatórias - Individual - Esgrima/Classificatórias

09:30 - Feminino - Esgrima/Classificatórias - Individual - Esgrima/Classificatórias - Isabela Abreu

Polo Aquático

08:00 - Feminino - Itália x Canadá - Polo Aquático - Disputa De 5º A 8º

09:35 - Feminino - Holanda x Espanha - Polo Aquático - Semifinal

13:00 - Feminino - Grécia x Hungria - Polo Aquático - Disputa De 5º A 8º

14:35 - Feminino - Austrália x Estados Unidos - Polo Aquático - Semifinal

Saltos Ornamentais

05:00 - Feminino - Semifinal - Trampolim 3m - Semifinal

10:00 - Masculino - Final - Trampolim 3m - Final - Osmar Olvera (TEM MEDALHA)

Taekwondo

04:00 - Masculino - Oitavas de final - Até 68kg - Edival Pontes

04:10 - Feminino - Oitavas de final - Até 57kg - Maria Clara Pacheco

04:58 - Feminino - Oitavas de final - Até 57kg - Maria Clara Pacheco x Stacey Hymer

06:48 - Masculino - Oitavas de final - Até 68kg - Edival Pontes x Zaid Kareem

09:30 - Masculino - Quartas de final - Até 68kg - Quartas De Final

09:40 - Feminino - Quartas de final - Até 57kg - Quartas De Final

11:11 - Masculino - Semifinal - Até 68kg - Semifinal

11:24 - Feminino - Semifinal - Até 57kg - Semifinal

14:30 - Masculino - Repescagem - Até 68kg - Repescagem

14:40 - Feminino - Repescagem - Até 57kg - Repescagem

15:19 - Masculino - Disputa do bronze - Até 68kg - Disputa Do Bronze (TEM MEDALHA)

15:35 - Feminino - Disputa do bronze - Até 57kg - Disputa Do Bronze (TEM MEDALHA)

16:23 - Masculino - Final - Até 68kg - Final (TEM MEDALHA)

16:39 - Feminino - Final - Até 57kg - Final (TEM MEDALHA)

Tênis de Mesa

05:00 - Masculino - China x França - Semifinal - Equipes

10:00 - Feminino - China x Coreia do Sul - Semifinal - Equipes

15:00 - Masculino - Alemanha x Japão - Semifinal - Equipes

Vôlei

16:00 - Feminino - Brasil x Estados Unidos - Semifinal - Vôlei De Quadra

13:00 - Feminino - Turquia x Itália - Semifinal - Vôlei De Quadra

Vôlei de Praia

08:00 - Masculino - Venc. Quartas 1 x Venc. Quartas 2 - Semifinal - Duplas

11:00 - Feminino - Ana Patricia/Duda x Mariafe/Clancy - Semifinal - Duplas

12:00 - Feminino - Heidrich/Brunner x Melissa/Brandie - Semifinal - Duplas

13:00 - Masculino - Venc. Quartas 3 x Venc. Quartas 4 - Semifinal - Duplas

Vela

04:05 - Misto - Semifinal - Nacra 17 - Semifinal

07:00 - Masculino - Semifinal - Fórmula Kite

07:30 - Misto - Final - Nacra 17 - Final (TEM MEDALHA)

08:10 - Feminino - Final - ILCA 6 - Final (TEM MEDALHA)

07:00 - Feminino - Semifinal - Fórmula Kite - Semifinal

09:10 - Masculino - Final - Fórmula Kite - Final (TEM MEDALHA)

07:30 - Feminino - Final - Fórmula Kite - Final (TEM MEDALHA)

Wrestling

06:00 - Feminino - Repescagem - Livre Até 53kg - Repescagem

06:00 - Masculino - Repescagem - Greco-Romana Até 67kg - Repescagem

06:00 - Masculino - Repescagem - Greco-Romana Até 87kg - Repescagem

06:30 - Feminino - Oitavas de final - Livre Até 53kg - Oitavas De Final - Guilia Penalber

06:30 - Masculino - Oitavas de final - Greco-Romana Até 67kg - Oitavas De Final

06:30 - Masculino - Oitavas de final - Greco-Romana Até 87kg - Oitavas De Final

07:50 - Masculino - Quartas de final - Livre Até 57kg - Quartas De Final

07:50 - Masculino - Quartas de final - Livre Até 87kg - Quartas De Final

13:15 - Masculino - Semifinal - Greco-Romana Até 67kg - Semifinal

13:15 - Masculino - Semifinal - Greco-Romana Até 87kg - Semifinal

14:50 - Masculino - Disputa do bronze - Greco-Romana Até 67kg - Disputa Do Bronze (TEM MEDALHA)

14:50 - Masculino - Disputa do bronze - Greco-Romana Até 87kg - Disputa Do Bronze (TEM MEDALHA)

15:30 - Masculino - Final - Greco-Romana Até 67kg - Final (TEM MEDALHA)

15:30 - Masculino - Final - Greco-Romana Até 87kg - Final (TEM MEDALHA)

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

1 /10 Vista da Torre Eiffel mostra os anéis olímpicos antes da cerimônia de abertura oficial (Vista da Torre Eiffel mostra os anéis olímpicos antes da cerimônia de abertura oficial)

2 /10 Também é possível observar a Torre Eiffel do estádio onde todos os eventos de vôlei devem acontecer (Jogos de Paris 2024.)

3 /10 Em busca de ser a Olimpíada mais ecológica da história, Paris decidiu fazer instalações temporárias para desmontá-las logo após o fim do evento (FILES-FRANCE-OLY-PARIS-2024-VENUE)

4 /10 Dupla joga tênis de mesa no Hôtel de Ville, onde acontecerá a área de largada da maratona (Dupla joga tênis de mesa no Hôtel de Ville, onde acontecerá a área de largada da maratona)

5 /10 Seleção polonesa prepara a vila dos atletas em Saint-Denis, ao norte de Paris (Seleção polonesa prepara a vila dos atletas em Saint-Denis, ao norte de Paris)

6 /10 Vista geral do Stade de France, que sediará eventos de Rugby e Atletismo (Paris 2024 Olympic Games - Previews)

7 /10 Dentro do Grand Palais, onde acontecerão as competições de Esgrima e Taekwondo (Dentro do Grand Palais, onde acontecerão as competições de Esgrima e Taekwondo)

8 /10 Trabalhador de construção civil durante a construção dentro do Grand Palais; tudo será desmontado após o fim dos Jogos (Trabalhador de construção civil durante a construção dentro do Grand Palais)

9 /10 Trabalhadores finalizam a quadra de handebol no Paris Sud Arena, dentro do centro de exposições de Versalhes (FILES-FRANCE-OLY-PARIS-2024-VENUE)

10/10 Participantes caminham em direção ao refeitório da Vila Olímpica, em Saint-Denis (Participantes caminham em direção ao refeitório da Vila Olímpica, em Saint-Denis)

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com