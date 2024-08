Brasil nas Olimpíadas: veja horários e onde assistir ao vivo nesta quinta-feira, 8 de agosto

As Olimpíadas de Paris 2024 continuam com intensidade, e hoje, quinta-feira, 8 de agosto, atletas brasileiros competem em diversas modalidades, buscando classificações e medalhas. Confira abaixo a programação completa com os horários e onde assistir. Os destaques vão para atletismo, vôlei de praia, a semifinal do vôlei feminino e a disputa do bronze no futebol masculino.

Veja horários e onde assistir ao vivo às Olimpíadas de Paris 2024 hoje

Atletismo

05:25 - Feminino - Classificatórias - Ana Caroline Silva - Arremesso De Peso - Classificatórias

15:25 - Masculino - Final - Luiz Maurício - Lançamento De Dardo - Final (TEM MEDALHA)

Canoagem Velocidade

05:30 - Feminino - Classificatórias - Valdenice Conceição - C1 200m - Classificatórias

06:20 - Masculino - Semifinal - Brasil - C2 500m - Semifinal

Ginástica Rítmica

05:00 - Feminino - Classificatórias 1 - Bárbara Domingos - Individual Geral - Classificatórias 1

10:00 - Feminino - Classificatórias 2 - Bárbara Domingos - Individual Geral - Classificatórias 2

Maratona Aquática

02:30 - Feminino - Final - 10km - Viviane Jungblut e Ana Marcela Cunha (TEM MEDALHA)

Pentatlo Moderno

09:30 - Feminino - Esgrima/Classificatórias - Individual - Isabela Abreu

Taekwondo

04:00 - Masculino - Oitavas de final - Até 68kg - Edival Pontes

04:10 - Feminino - Oitavas de final - Até 57kg - Maria Clara Pacheco

04:58 - Feminino - Oitavas de final - Até 57kg - Maria Clara Pacheco x Stacey Hymer

06:48 - Masculino - Oitavas de final - Até 68kg - Edival Pontes x Zaid Kareem

Vôlei

11:00 - Feminino - Brasil x Estados Unidos - Semifinal - Vôlei De Quadra

Vôlei de Praia

16:00 - Feminino - Ana Patricia/Duda x Mariafe/Clancy - Semifinal - Duplas

Onde assistir online às competições das Olimpíadas 2024 hoje, quinta-feira (08)?

Você pode assistir às competições online pelo Globoplay e CazéTV no YouTube.

Onde assistir ao vivo às competições das Olimpíadas 2024 hoje, quinta-feira (08)?

As competições com participação de atletas brasileiros terão transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e CazéTV.

Quais brasileiros vão competir nas Olimpíadas hoje?

Os principais destaques do Brasil nas competições de hoje incluem Viviane Jungblut e Ana Marcela Cunha na maratona aquática, Edival Pontes e Maria Clara Pacheco no taekwondo, além de Ana Patricia e Duda no vôlei de praia.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com