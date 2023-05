Olimpíadas 2024: ingresso para a Cerimônia de Abertura já custa R$ 14,4 mil; veja como comprar

A organização dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 está desde o dia 11 com o segundo lote de venda de ingressos disponíveis para quem se inscreveu no site oficial. Nesta etapa há a possibilidade de comprar entradas avulsas mas os preços já estão salgados.

O valor mais alto é os tickets para a Cerimônia de Abertura: R$ 14.423 (2.700 euros) para cadeiras nos cais inferiores. Pela primeira vez, a festa será realizada fora de um estádio, ao longo do Rio Sena.

Entradas mais acessíveis para as Olimpíadas

No final do ano, um terceiro sorteio deve liberar a compra das 5 milhões e meio de entradas restantes para a Olimpíada. As datas ainda não foram definidas. Cada pessoa pode comprar até 30 tickets.

Para esta etapa, os interessados tinham de se inscrever na página oficial de venda de ingressos entre 15 de março a 20 de abril. Os sorteados recebem email com uma janela de 48 horas para a compra. Os ingressos são vendidos por ordem de chegada e estão sujeitos à disponibilidade.

A disponibilidade de cada sessão é exibida em tempo real. Se não conseguir selecionar um bilhete para a sessão que escolheu é porque já não está disponível e todos os bilhetes já foram vendidos.

Variação de preços para os Jogos Olímpicos de 2024

Segundo a organização, os ingressos começaram com o preço de R$ 128 (24 euros) para alguns eventos (e para alguns locais dentro das arenas). Mas os preços mudam. Quem teve sorte, pode comprar entrada para a Cerimônia de Abertura por R$ 481 (90 euros). Estas entradas não estão mais disponíveis para os Jogos Olímpicos.

De acordo com Paris-2024, nesta atual leva de venda de ingressos, estariam disponíveis entradas para as finais do skate, breaking e BMX freestyle, na Place de la Concorde (Praça da Concórdia), entre R$ 267 a R$ 855 (50 a 160 euros).

Para as finais de basquete, os valores entre R$ 507 a R$ 5.234 (95 a 980 euros). Esse também é o valor final para finais de natação e para a final do 100m masculino de atletismo, no dia 4 de agosto, que terá ainda final do salto em altura feminino e do lançamento do martelo masculino, no Stade de France.

Interessados em comprar as entradas tem feito reclamações nas redes sociais por causa dos preços.

Quantidade de ingressos disponíveis

Ao todo, um pouco mais de 10 milhões de ingressos serão vendidos para os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem de 26 de julho a 11 de agosto de 2024. No primeiro lote de vendas, cerca de 3,25 milhões de ingressos foram adquiridos em forma de pacotes.

Uma plataforma oficial de revenda estará disponível em 2024 e poderá ser acessada no site de venda de ingressos. Este será o único site oficial de revenda para portadores de ingressos de todo o mundo.

Para os Jogos Paraolímpicos, de 28 de agosto a 8 de setembro, serão disponibilizadas 3,4 milhões de entradas.

A Secretaria de Turismo e Congressos de Paris (OCTP, na sigla francesa) espera receber cerca de 15 milhões de visitantes, dos quais 8% turistas estrangeiros.