Olimpíadas 2024: Brasil encerra quarta-feira com pódio garantido no boxe; veja o resumo do dia

Depois de um dia forte com medalha de bronze na ginástica, nesta quarta-feira, 31, o Brasil perde a maior parte das competições das quais participou nos Jogos Olímpicos de Paris. O dia começou com derrota da equipe de vôlei masculina para a Polônia, que agora se ampara em uma combinação de resultados para avançar às quartas. No fim da tarde, no entanto, Bia Ferreira fez história como a primeira boxeadora brasileira a garantir duas medalhas para o Brasil — ela já assegurou o bronze, mas pode ganhar o ouro até o final da competição.

Na ginástica artística masculina, valendo medalha, Diogo Soares terminou a competição em penúltimo lugar e perdeu o pódio para Oka (Japão), que foi medalha de ouro, Zhang (China), medalha de prata e Xiao (China), que terminou com o bronze. Outro atleta que deixou a Vila Olímpica sem medalhas foi o judoca brasileiro Rafael Macedo, que perdeu o bronze por causa de uma polêmica decisão do árbitro — um duvidoso terceiro 'shidó'.

Mas nem tudo foi ruim para os brasileiros hoje. No vôlei de praia masculino, a dupla Evandro e Arthur levou a disputa contra os canadenses por 2 sets a 0 e avançou nas classificatórias para as oitavas de final. A seleção feminina de futebol perdeu para a Espanha por 2 a 0, mas avançou na competição por causa do resultado da partida entre Austrália e Estados Unidos, que terminou com vitória para as americanas.

Com o saldo de hoje, o Brasil segue em 29º no quadro de medalhas das Olimpíadas de Paris, com uma prata e três de bronze, quatro medalhas no total. O primeiro classificado por enquanto é a China, com 18 medalhas — oito delas de ouro.

Veja como foi o dia nas Olimpíadas de Paris para os brasileiros

Boxe feminino

A brasileira Beatriz Ferreira enfrentou a holandesa Chelsey Heijnen nesta quarta-feira, 31, pela vaga para a medalha de bronze do boxe peso-leve. A semifinal da modalidade já garantiu a medalha de bronze, mas, caso Bia avance no campeonato, pode ganhar ainda a prata ou o ouro.

Vôlei de praia masculino

A dupla Evandro e Arthur está firme e forte na competição pelo pódio do vôlei de praia. Os brasileiros venceram a disputa contra os canadenses por 2 sets a 0 (21/13 e 21/16) e avançaram para as oitavas de final, com um jogo de antecedência. Na próxima sexta-feira, 2, eles jogam contra Tcheca Perusic e Schweiner, da República Tcheca.

Futebol feminino

A seleção brasileira perdeu para a Espanha por 2 a 0 e só avançou na competição por causa do resultado da partida entre Austrália e Estados Unidos, que terminou com vantagem para as americanas.

A partida foi marcada sobretudo pela expulsão de Marta. Nos minutos finais do primeiro tempo, a rainha levou um cartão vermelho depois de atingir a espanhola Olga Carmona na cabeça, em uma entrada agressiva, mas não intencional. A expulsão pode ter sido a despedida da artilheira na competição, caso o Brasil não se classifique para a próxima etapa.

Vôlei masculino

O segundo jogo da seleção brasileira masculina de vôlei nas Olimpíadas de Paris pelo Grupo B aconteceu na manhã desta quarta-feira, 31, com mais uma derrota para o time do Brasil. Na estreia contra a Itália, no sábado, a seleção também acabou decepcionando os torcedores após perder os dois primeiros.

Contra a Polônia, o jogo foi mais acirrado, com o Brasil ganhando dois dos cinco sets. Agora, a seleção brasileira precisa vencer o Egito para se classificar para o mata-mata. Já a Polônia chegou aos cinco pontos e está na vice-liderança do Grupo B, atrás da Itália, que tem seis pontos. Já classificadas às quartas de final, as seleções disputam o 1º lugar na última rodada.

Judô

O judoca brasileiro Rafael Macedo, 11º do mundo, ficou perto da medalha de bronze, nesta quarta-feira, contra o francês Maxime-Gael Ngayap Hambou, mas uma polêmica decisão do árbitro — um duvidoso terceiro 'shidó' — o deixou sem pódio na categoria 90kg dos Jogos Olímpicos de Paris.

O brasileiro, de 29 anos, dominou grande parte da luta contra um adversário apoiado pelos quase 8 mil torcedores franceses que lotaram a Arena Campo de Marte, mas um 'shidó' aos 3min55 frustrou seus planos.

Tênis de mesa

Um dos grandes nomes da delegação brasileira em Paris, Hugo Calderano fez valer o favoritismo diante do anfitrião francês Alexis Lebrun. Número 6 do mundo, o carioca de 28 anos avançou às quartas de final, depois de derrotar Lebrun (16º no ranking) por por 4 sets a 1 (parciais de 3/11, 11/5, 11/6, 11/3, 11/8).

Natação feminina 1.500m

Aposta brasileira para a natação, Beatriz Dizotti ficou perto do pódio, mas não conseguiu levar a medalha para casa. A atleta concorria na categoria de 1.500m e terminou a prova na sétima posição, com tempo de 16:02.86.

Vela feminina

As bicampeãs Martine Grael e Kahena Kunze se classificaram para a regata da medalha na classe 49er FX da vela, mas já estão de fora da disputa pelo pódio. A pontuação acumulada não é suficiente para levar uma medalha para casa. A dupla venceu o ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e em Tóquio.

Canoagem Slalom

Ana Sátila também terminou a competição de hoje sem subir ao pódio. A brasileira ficou em 5º lugar na canoa individual da canoagem slalom, com tempo de 112.70. Apesar da colocação, Sátila fez o melhor resultado do Brasil na modalidade. A australiana Jessica Fox terminou a prova com medalha de ouro, Elena Lilik, da Alemanha, com a prata, e Evy Leibfarth nos Estados Unidos, no bronze.