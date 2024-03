Olimpíadas 2024: Azul será a companhia aérea oficial do Time Brasil nos Jogos Olímpicos

A Azul e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciaram, nesta quinta-feira, 7, uma parceria para os Jogos Olímpicos de Paris. A empresa fará o transporte dos mais de 160 atletas para França, tanto fora quanto dentro das competições. O anúncio foi feito em evento no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

Segundo a companhia, o objetivo do patrocínio é reforçar a conexão da Azul com os brasileiros. A parceria incluirá diversas ações, como adesivos do COB nas aeronaves, além do símbolo do Time Brasil no uniforme dos tripulantes.

"Essa parceria para nós é um orgulho! Queremos mostrar que o Brasil possui grandes histórias e queremos contá-las para todos. Vamos ajudar o Time Brasil a voar alto em todos os sentidos. Estamos orgulhosos com essa oportunidade", disse Abhi Shah, presidente da Azul.

Experiências diversificadas

A união também incluirá experiência com clientes nos vôos em Viracopos, onde os passageiros, durante três meses, terão refeições feitas pelo famoso chef de cozinha Claude Troisgros, trazendo o menu a bordo nas classes Business e Economy, na rota da Azul Brasil-Paris.

Nas redes sociais, serão feitos vídeos mostrando a preparação dos atletas para os jogos e as histórias de cada um. Estão nesse projeto Alisson do Santos (corrida), Flávia Saraiva (ginástica) e Letícia Oro (salto em distância).

Esse é o 20º patrocínio do COB, que já soma outras 15 marcas globais. Para Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do Comitê, a chegada da Azul confirma a excelência da gestão da entidade e das ferramentas oferecidas aos parceiros que querem se aliar aos valores do esporte.

“Ter uma empresa e uma marca tão relevante como a Azul como a mais nova patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil é motivo de orgulho e satisfação, porque atesta que as bases sólidas construídas nessa gestão, somadas ao programa e às ferramentas de marketing que hoje oferecemos ao mercado, atraem parceiros que enxergam o quanto o movimento olímpico brasileiro agrega valor aos seus objetivos, seja de marca ou de negócio”, destacou.