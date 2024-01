'Olha o que ele fez': Galvão Bueno voltará à TV Globo em novo quadro e diz que não falará de esporte

O narrador e apresentador Galvão Bueno disse que voltará à tela da TV Globo depois do Carnaval. Ele terá um quadro no programa "É de Casa", aos sábados, no qual contará histórias de superação.

"Não tem nada com esporte, mas tem a ver com tudo aquilo que a gente fez a vida inteira. É uma nova fase da minha vida. Vai chamar 'A Voz da Emoção'. Não vou narrar jogo, não vou narrar Olimpíada... Nós vamos contar histórias de pessoas que a vida deu muito pouco, que passaram por momentos terríveis, de passar fome, morador de rua, de não ter dinheiro para estudar. E essas pessoas conseguiram realizar seus sonhos", contou o apresentador, ao participar do "É de Casa", neste sábado, 27.

Galvão disse que as pessoas serão recebidas no estúdio para conversar, e que haverá uma "choradeira danada".

O jornalista foi a voz mais conhecida das transmissões esportivas do país a partir dos anos 1980. Na TV Globo, narrou os jogos da Seleção em várias Copas do Mundo e acompanhou as conquistas do tetra, em 1994, e do penta, em 2002. Em 2022, anunciou a aposentadoria da carreira de narrador e deixou o posto na Globo, embora ainda faça participações em programas da emissora.

"Depois de 49 anos e 10 meses falando de esporte... Eu estou recomeçando. Tenho oito netos e estou recomeçando", disse Galvão.