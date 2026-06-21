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Fase de grupos copa 2026

O Uruguai vai ganhar hoje? Veja o que dizem as estatísticas sobre jogo da Copa do Mundo

Uruguai estreou com um empate por 1 a 1 contra a Arábia Saudita, enquanto Cabo Verde surpreendeu ao empatar sem gols com a Espanha

Uruguai: seleção estreou na Copa com empate (PATRICIA DE MELO MOREIRA /AFP)

Uruguai: seleção estreou na Copa com empate (PATRICIA DE MELO MOREIRA /AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de junho de 2026 às 05h58.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Uruguai e Cabo Verde, apontando cenário de amplo favoritismo uruguaio no jogo da Copa do Mundo deste domingo, 21, pelo Grupo H, em Miami.

O Uruguai estreou com um empate por 1 a 1 contra a Arábia Saudita, enquanto Cabo Verde surpreendeu ao empatar sem gols com a Espanha, resultado que rendeu à seleção cabo-verdiana grande repercussão internacional.

Em termos gerais, o Uruguai aparece com 72,6% de chance de vitória contra 7,7% de Cabo Verde, enquanto o empate tem 19,7% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória do Uruguai por 1 a 0, com 18,6% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória uruguaia por 2 a 0 com 17,2%, por 3 a 0 com 10,8%, por 1 a 1 com 7,8% e por 4 a 0 com 5,3%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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