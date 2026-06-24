O único gol contra a favor do Brasil em Copas ainda reverbera 28 anos depois; entenda o motivo

À poucas horas de mais um confronto entre Brasil e Escócia em Copa do Mundo, uma história curiosa do passado voltou a chamar atenção. O ex-zagueiro escocês Tom Boyd, autor do único gol contra que beneficiou a Seleção Brasileira na história dos Mundiais, revelou que levou mais de duas décadas para assistir novamente ao lance.

O episódio aconteceu na Copa do Mundo de 1998, na França. Na ocasião, Brasil e Escócia se enfrentaram na estreia do Mundial. O confronto aconteceu em 10 de junho de 1998, no Stade de France, em Saint-Denis, e marcou a abertura daquela edição da Copa do Mundo.

Na época, cabia ao país campeão vigente disputar a primeira partida do torneio, e o Brasil entrou em campo com esse status após conquistar o título em 1994. A partida terminou com vitória brasileira por 2 a 1.

O lance que entrou para a história

Depois de abrir o placar com César Sampaio e sofrer o empate ainda no primeiro tempo, o Brasil encontrou o gol da vitória na etapa final de uma forma inusitada.

Em uma jogada pela direita, a bola desviou no ombro de Tom Boyd e acabou entrando no gol defendido pela Escócia. O lance definiu o placar e se tornou um marco histórico: até hoje, é o único gol contra registrado em favor da Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

Ao longo de sua trajetória nos Mundiais, o Brasil já marcou mais de 230 gols, mas nunca mais contou com um lance semelhante para balançar as redes adversárias.

Mais de 20 anos sem rever a jogada

Em entrevista recente ao podcast britânico "Let Me Be Frank", Boyd contou que evitou assistir novamente ao lance durante muitos anos. Segundo o ex-defensor, somente mais de duas décadas depois ele decidiu rever a jogada. Ao analisar as imagens com mais calma, concluiu que dificilmente poderia ter feito algo diferente para evitar o desvio fatal.

"Não revi o lance até um, dois anos atrás. Não conseguia enfrentar isso", revelou Boyd. "Mas, quando olho com mais cuidado, eu acho que não podia fazer nada."

Boyd, que atualmente tem 60 anos, recordou que, no momento da jogada, precisava lidar com a pressão de um adversário nada comum. Logo atrás dele estava Ronaldo, camisa 9 da Seleção Brasileira e um dos maiores nomes do futebol mundial naquele período.

Apesar do infortúnio, o defensor foi uma das referências da Escócia durante a década de 1990. Ao longo da carreira internacional, disputou 72 partidas pela seleção e representou o país nas Eurocopas de 1992 e 1996, além da Copa do Mundo de 1998. Aquele Mundial na França acabou sendo a última participação escocesa no torneio até a edição de 2026.

Em clubes, Boyd construiu uma trajetória de destaque vestindo as camisas de Motherwell, Celtic e Chelsea. O reconhecimento por sua contribuição ao esporte o levou a integrar o Hall da Fama do futebol escocês.

Com o desvio que terminou nas redes em 1998, Boyd passou a integrar a lista de goleadores da Seleção Brasileira. O ex-zagueiro aparece ao lado de 34 jogadores que marcaram exatamente um gol pelo Brasil, grupo que reúne nomes históricos como Zito, Juninho Pernambucano, Raí, Nilton Santos e Carlos Alberto Torres.

Veja como foi o lance:

Novo confronto decide posição do Brasil no Grupo C

Hoje, mais um capítulo será escrito na história dos confrontos entre Brasil e Escócia. Vinicius Júnior, Neymar, Endrick e companhia encontrarão os escoceses no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O confronto será importante para definir em qual posição o Brasil vai terminar no Grupo C, que vai determinar qual seleção o time comandado por Carlo Ancelotti vai enfrentar na fase de mata-mata.

O jogo está marcado para as 19h e será transmitido pela TV Globo, getv, SBT, CazéTV e Sportv.