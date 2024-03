O que representa o patrocínio do McDonald's para a Fórmula 1?

O McDonald's anunciou na última semana que vai patrocinar a Fórmula 1 na América Latina em 2024, em acordo que será válido apenas para os GPs da Cidade do México e de São Paulo. Segundo a Arcos Dourados, franquia que opera a marca McDonald’s nas Américas, a parceria visa reforçar o compromisso das marcas com a excelência e a velocidade.

"Essa parceria F1 e McDonalds é chave para a Arcos Dorados unir duas marcas que compartilham de valores muito sólidos como o trabalho em equipe. Iremos aliar a F1 à nossa estratégia digital, que integra tecnologia avançada com uma equipe altamente capacitada para proporcionar um serviço ágil e de qualidade, afirma David Grinberg, VP de Comunicação Corporativa da Arcos Dorados.

Essa é a primeira vez que a Fórmula 1 tem patrocínio com mercado de comida. O contrato irá proporcionar promoções e experiências nos canais digitais do McDonald’s, além de ações nas franquias e durante as corridas.

"Nos últimos anos, nossa presença no ambiente digital segue em uma crescente, seja através do app do McDonald’s, McDelivery e Drive-Thru. A Fórmula 1 atravessa gerações e reúne famílias e amigos para acompanharem as corridas nos fins de semana. Esse público está cada vez mais conectado, com forte presença nas redes sociais, games e streaming, configurando uma oportunidade única, completa David Grinberg.

O que dizem os especialistas?

Para Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, a parceria é resultado de uma mudança nas estratégias de marketing para as mídias digitais nos dias de hoje: "O grande sucesso que está passando a Fórmula 1 é o resultado da transformação de um negócio de esportes em entretenimento e de sua estratégia de marketing que se orientou para o digital e para mídias sociais. Há alguns anos atrás era fácil perceber problemas tanto na imagem do produto como no seu alcance. Hoje vejo um relacionamento direto com os fãs e as ações digitais altamente estruturadas que trazem todo o público para perto com alta dose de entretenimento", detacou

Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports (empresa de marketing esportivo), destaca a importância da marca Mc'Donalds no crescimento de qualquer tipo de evento: "Ter o McDonald´s como patrocinador agrega em muito a imagem de qualquer acontecimento. Afinal, trata-se de uma das marcas mais conhecidas do mundo, patrocinador dos principais eventos como a Copa do Mundo e as Olímpiadas", destacou.

Para Bruno Brum, CMO da Agência End to End que trabalha com engajamento para o mercado esportivo, ambos os lados ganham com o acordo: "Uma associação que com certeza é ganha-ganha. O Mc Donalds reforça seu protagonismo na categoria, agregando a modernidade e inovação da F1 á sua marca. E a F1 atrai, como plataforma de mídia, mais um líder de setor, o que é extremamente interessante do ponto de vista comercial. Um junção de duas marcas gigantes com um potencial extremamente positivo", acrescenta Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo, destacou.