O Japão vai ganhar hoje? Veja o que dizem as estatísticas sobre jogo da Copa do Mundo

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Tunísia e Japão, apontando cenário equilibrado, com leve vantagem para os japoneses no jogo da Copa do Mundo deste domingo, 21, pelo Grupo F, em Monterrey.

As duas seleções fazem a sua segunda partida na competição, depois de estreias na primeira rodada da fase de grupos.

Em termos gerais, o Japão aparece com 45,9% de chance de vitória contra 21,9% da Tunísia, enquanto o empate tem 28,8% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória do Japão por 1 a 0, com 15,9% de probabilidade. Em seguida aparecem vitória japonesa por 0 a 2 com 14,2%, empate por 0 a 0 com 9,2%, vitória por 0 a 3 com 8,8% e por 1 a 2 com 8,6%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.