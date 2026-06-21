Esporte

Fase de grupos copa 2026

O Irã vai ganhar hoje? Veja o que dizem as estatísticas sobre jogo da Copa do Mundo

Bélgica chega ao confronto após vencer o Egito por 1 a 1 na estreia, enquanto o Irã também ficou no empate, por 2 a 2 contra a Nova Zelândia, em sua primeira partida no torneio

Irã: seleção empatou na primeira rodada da fase de grupos ((Foto: Patrick T. Fallon / AFP))

Irã: seleção empatou na primeira rodada da fase de grupos ((Foto: Patrick T. Fallon / AFP))

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de junho de 2026 às 07h02.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Bélgica e Irã, apontando cenário de vantagem moderada para os belgas no jogo da Copa do Mundo deste domingo, 21 de junho, pelo Grupo G, em Los Angeles.

A Bélgica chega ao confronto após vencer o Egito por 1 a 1 na estreia, enquanto o Irã também ficou no empate, por 2 a 2 contra a Nova Zelândia, em sua primeira partida no torneio.

Em termos gerais, a Bélgica aparece com 62,4% de chance de vitória contra 16,3% do Irã, enquanto o empate tem 21,3% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória da Bélgica por 1 a 0, com 12,2% de probabilidade. Em seguida aparecem vitória belga por 2 a 0 com 11,5%, por 2 a 1 com 9,9%, por 3 a 0 com 9,4% e empate por 0 a 0 com 6,7%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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