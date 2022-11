O hexa vem? Nos sites de aposta, Brasil é favorito para vencer a Copa do Mundo

A cinco dias da abertura da Copa do Mundo de 2022, aumentam as expectativas de que o Brasil consiga, enfim, o título de hexacampeão mundial. Nos sites de apostas online, a Seleção Brasileira é a favorita para terminar o ano com a taça na mão.

A EXAME visitou sete sites de apostas online nesta terça-feira, 15. Em todos eles, o palpite mais frequente é que o Brasil vencerá a Copa. Tem mais gente apostando na vitória da Seleção Brasileira do que na da Argentina ou da França.

Na maioria dos sites, quem apostar no Brasil ganhará cinco vezes o valor apostado, se o país realmente vencer a Copa. É o pagamento mais baixo entre todos os concorrentes, o que significa que, para os apostadores, o Brasil é o país com mais chances de ganhar.

A lógica é que, quanto menor a probabilidade de um resultado se concretizar, maior o ganho para quem arriscar nele. O retorno para quem apostar na Costa Rica ou na Arábia Saudita, por exemplo, caso um desses países surpreenda e vença a Copa, chega a 1000 vezes o valor apostado, dependendo do site escolhido para oficializar o palpite.

Nos sites avaliados, as seis seleções favoritas para vencer o campeonato são Brasil, Argentina, França, Inglaterra, Espanha e Alemanha. Veja as cotas em cada site: