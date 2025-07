O Atlético-MG vai 'desmanchar'? Rony anuncia saída e time tem onda de cobranças na Justiça

Os dias do Atlético-MG não estão sendo fáceis. Depois da derrota para o Palmeiras no último final de semana por 3 a 2, o Galo começa a semana de forma turbulenta.

Primeiro, o atacante Rony anunciou que está saindo do clube por falta de pagamento. Ele entrou na Justiça pedindo a rescisão de contrato. A informação foi divulgada pelo jornalista Heverton Guimarães.

Rony foi contratado por cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões) no início do ano. O atacante fez 29 jogos, marcando 10 gols com a camisa atleticana.

Outros jogadores acionaram a Justiça

A notícia ganhou peso nas redes sociais. Minutos depois, torcedores perceberam que o problema não envolvia apenas Rony. Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Igor Gomes acionaram o Atlético-MG na Justiça por atrasos em pagamentos de direitos de imagens e premiações, segundo o GE.

Scarpa completou 100 jogos com a camisa do Atlético no último domingo diante do Palmeiras. O atleta tem 11 gols e 18 assistências. O Atlético investiu cinco milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) na compra dos direitos do meio-campo junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Curiosidade: Scarpa e Rony jogaram pelo Palmeiras antes de irem para o Galo.