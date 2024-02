Número de camisa vira empecilho na possível chegada de Mbappé no Real Madrid; entenda

O número de camisa pode ser um dilema na chegada de Mbappé no Real Madrid. O craque francês, que já confirmou a não renovação com o Paris Saint-Germain (PSG) ao final de seu contrato, utiliza a número 7, que no clube espanhol já pertence ao brasileiro Vini Jr.

A número 7 tem grande simbolismo no Real Madrid, pois pertenceu a Cristiano Ronaldo, maior jogador da história da equipe, além de Raul, ídolo histórico da seleção espanhola.

Segundo o jornal "As" da Espanha, Mbappé não pretende tirar o número de Vini, devido a importância do brasileiro no clube. "Pedir o número ao brasileiro seria como entrar com o pé esquerdo no vestiário" diz o jornal.

Neste caso, as opções são a número 9 ou a 10. A 9, de acordo com o jornal, também pode não ser utlizada, pois está reservada ao atacante Endrick, hoje no Palmeiras e que se tranfirá ao clube em julho. Diante do cenário, a camisa 10 é a mais provável.

Saída do PSG

De acordo com Fabrizio Romano, especializado em transferências, o craque francês já comunicou sua decisão ao presidente Nasser Al Khelaifi. Porém, os termos da saída ainda não foram totalmente acordados. De acordo com o jornal francês L'Équipe, tal reunião aconteceu na última terça, no centro de treinamento em Poissy.

Dados apurados pelo The Athletic informam que, em 2022, o Real Madrid ofereceu ao jogador um salário anual de 26 milhões de euros, além de um bônus de assinatura de 130 milhões de euros. Desta vez, a proposta é inferior. Porém, ainda faria de Mbappé o jogador mais bem pago do clube espanhol.