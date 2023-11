NSports se torna media partner do COB e anuncia patrocínio até as Olímpiadas de 2028

O Comitê Olímpico do Brasil anunciou nesta semana a NSports como seu novo patrocinador, já visando os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e Los Angeles 2028. O veículo de comunicação, que é focado em conteúdo esportivo e entretenimento, assinou com a entidade por cinco anos.

A novidade foi apresentada oficialmente na Casa Brasil, espaço montado na capital chilena para o Pan e que tem recebido atletas, autoridades e empresas que apoiam o esporte olímpico.

NSports e COB juntos

A NSports e COB já trabalhavam juntos desde 2020, mas o novo modelo amplia e dinamiza a parceria englobando ações exclusivas no digital e no offline. A marca também estará em todos os eventos proprietários do COB e nas competições em que o Time Brasil estiver presente. Além disso, como media partner, a NSports trabalhará em conjunto com o comitê na produção e na divulgação de conteúdo.

Hoje, o COB tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais e lidera o ranking de engajamento entre todos os 206 Comitês Olímpicos Nacionais. Durante o Pan, o canal do Time do Brasil no YouTube bateu a marca de 235 mil inscritos e ultrapassou 30 milhões de visualizações. Nesse mesmo período, o site oficial da instituição teve um aumento de 400% no número de acessos.

“A NSports é um parceiro estratégico de longa data do COB e agora, liderado pelo time de comunicação do diretor Paulo Conde, encontramos um formato ideal neste momento, no qual a marca também se reposiciona no mercado. Temos certeza de que essa união de conteúdo e media partner irá alavancar cada vez mais a qualidade e o alcance do nosso conteúdo, fortalecendo, assim, o movimento olímpico no Brasil”, projeta Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB.

Atualmente, a NSports faz parte do Grupo TELLESCOM, um ecossistema com diversas empresas na área de indústria, tecnologia e inovação. Na visão da empresa, a contratação do novo CEO e a parceria com o COB inauguram uma nova etapa na história da companhia.

“Com a chegada do CEO Ricardo Camargo, um empreendedor de sucesso nas áreas esportivas e de eventos, conseguimos reforçar nossa estratégia de inovação e novas parcerias, preparando a empresa para voos maiores. É uma mudança significativa de patamar”, destaca Marco Jerez Telles, Fundador e Presidente do Grupo TELLESCOM.

Ricardo Camargo assumiu a NSports em maio deste ano e tem buscado revolucionar todo o negócio, com novos projetos proprietários nacionais e internacionais.

“Por meio desta parceria tão importante, estamos concretizando mais um passo na nossa estratégia de ter o esporte olímpico como plataforma de relacionamento com o público e com o mercado. Como veículo de comunicação, poderemos trabalhar de inúmeras formas o olimpismo, durante todos os dias do ano. Temos um universo amplo de possibilidades e, com certeza, buscaremos construir uma trajetória sólida ao lado do COB nestes próximos cinco anos”, finaliza Ricardo.