NSports e CBDU fecham parceria estratégica para o crescimento do esporte universitário no Brasil

A NSports, plataforma de streaming nacional com foco no esporte, e a Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU), fecharam uma parceria para fortalecer o esporte universitário no país. A primeira ação do acordo já será nos Jogos Mundiais Universitários, que começaram na última sexta-feira (28) e vão até o dia 8 de agosto, em Chengdu, na China.

Com representantes na cidade chinesa, a empresa brasileira fará a produção de boletins diários, com resultados e informações sobre o desempenho dos 155 atletas nacionais, que disputarão 11 modalidades. O conteúdo será disponibilizado gratuitamente nas redes sociais da CBDU e da NSports. Também haverá a gravação de material especial, intitulado de “Originals”, contando a história de alguns dos personagens que estarão representando o Brasil.

“Estamos muito felizes em fechar essa parceria com a CBDU para crescer ainda mais o esporte no Brasil. Acreditamos que, juntos, fortaleceremos ainda mais o esporte olímpico e universitário no país, gerando mais visibilidade e engajamento às modalidades. O início da nossa parceria em Chengdu trará geração de conteúdo focado no engajamento do público, crescimento das marcas e aumento do reconhecimento do esporte universitário no Brasil”, afirma Ricardo Camargo, CEO da NSports.

“A parceria com a NSports é muito importante para a CBDU, pelo próprio histórico do streaming com o esporte brasileiro e por tudo que é feito por eles para gerar visibilidade às modalidades olímpicas. O nosso projeto em conjunto é amplo, ambicioso e estruturado, alcançando inteiramente o nosso target: os jovens, universitários que acessam as plataformas digitais para consumir conteúdo e informação.” declara Luciano Cabral, presidente da CBDU.

Entenda

Os Jogos Mundiais Universitários, que ocorrem a cada dois anos, tiveram a sua edição de 2021 adiada por conta da pandemia da Covid-19. Apesar disso, a organização manteve o nome oficial deste ano como “Chengdu-2021”.

Em sua última participação, em 2019, o Brasil fez a sua melhor campanha na competição, totalizando 17 medalhas, sendo cinco ouros, três pratas e nove bronzes. Neste ano, a delegação brasileira conta com alguns integrantes que já participaram de Jogos Olímpicos, como os nadadores Brandonn Almeida, Breno Correia, Gabriel Santos, Jhennifer Alves, Matheus Gonche e Pedro Spajari, e Matheus Corrêa, da Marcha Atlética.

Outro destaque do Time Universitário do Brasil vai para o basquete. Dos 12 jogadores convocados, 11 atuam no NBB. Com 18 modalidades participantes, o torneio reúne atletas de até 27 anos.

A NSports tem como seu principal propósito a democratização das transmissões esportivas no país. Em seu catálogo, a empresa possui mais de 5 mil eventos transmitidos, como os do Canal Olímpico do Brasil, Canal Vôlei Brasil, Campeonatos Paranaense, Catarinense e Mineiro de futebol, a Liga Nacional de Futsal, a Liga de Basquete Feminino, entre outros.