Novorizontino x Mirassol: onde assistir e horário pelo Brasileirão Série B

O Novorizontino e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira, 2 de julho, às 20h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro Série B e terá transmissão no Sportv, Globoplay e Premiere.

O Novorizontino vem fazendo uma campanha sólida e busca se manter na parte de cima da tabela para brigar pelo acesso à Série A. O Mirassol, por sua vez, busca se afastar da zona de rebaixamento e garantir sua permanência na segunda divisão. O confronto promete ser equilibrado e emocionante, com ambas as equipes necessitando de uma vitória para alcançar seus objetivos no campeonato.

Onde assistir ao vivo o jogo do Novorizontino x Mirassol hoje pelo Brasileirão Série B?

Como assistir online o jogo do Novorizontino x Mirassol hoje?

Onde assistir ao vivo o jogo do Novorizontino hoje pelo Brasileirão Série B?

Como assistir online o jogo do Novorizontino hoje?

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.