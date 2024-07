Novorizontino x Guarani: onde assistir e horário pelo Brasileirão Série B

O Novorizontino enfrenta o Guarani neste sábado, 13, às 15h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro Série B e terá transmissão no SporTV e Premiere, além de estar disponível online no Globoplay.

O Novorizontino ocupa a 7ª posição com 22 pontos e busca consolidar sua posição no G-4. Já o Guarani, na última posição com apenas 6 pontos, tenta desesperadamente fugir da lanterna e precisa de uma vitória para melhorar sua situação.

Onde assistir ao vivo o jogo do Novorizontino x Guarani hoje pelo Brasileirão Série B?

O jogo deste sábado, 15h30, entre Novorizontino e Guarani terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Novorizontino x Guarani hoje?

Você pode assistir a partida online no Globoplay.

