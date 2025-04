Novorizontino x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa do Brasil

O Novorizontino recebe o Corinthians nesta quarta-feira, 30 de abril, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela Copa do Brasil.

Após uma derrota humilhante por 4 a 0 para o Flamengo no último domingo, 26, no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians tenta se recuperar na competição e inicia sua jornada na Copa do Brasil com a estreia do técnico Dorival Júnior, que foi contratado na última sexta-feira e assinou contrato com o clube até 2026.

O treinador esteve presente no Maracanã para acompanhar a goleada e agora busca dar uma nova cara ao time do Timão.

Já o Novorizontino chega embalado após vencer o Athletico-PR por 2 a 1 na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para chegar a essa fase da Copa do Brasil, a equipe de Eduardo Baptista superou o Rio Branco e o Operário nas fases anteriores, e agora busca surpreender o Corinthians jogando em casa.

Onde assistir ao vivo o jogo Novorizontino x Corinthians pela Copa do Brasil?

A partida entre Novorizontino e Corinthians terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 21h30.

Como assistir online o jogo Novorizontino x Corinthians pela Copa do Brasil?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que transmite o jogo ao vivo.

Qual o horário do jogo Novorizontino x Corinthians pela Copa do Brasil?

A partida será realizada às 21h30, no horário de Brasília, desta quarta-feira, 30 de abril.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.