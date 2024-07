Novo patrocinador soma mais de 10 milhões de views em vídeos sobre o Corinthians

A Esportes da Sorte já começa a colher os frutos da parceria com o Corinthians, anunciada na última semana. Os três vídeos postados durante e após o jogo contra o Grêmio já somam, juntos, mais de 10 milhões de views no Instagram, apenas três dias após as publicações.

O primeiro deles, até o momento com 3 milhões de views, foi o que apresentou de fato o novo patrocínio, com uma produção digna de cinema. O filme, feito pela Suno United Creators, foi gravado no Bom Retiro, local de fundação do Sport Club Corinthians Paulista, há quase 114 anos.

A tocante obra destacou a história do alvinegro e a importância de sua torcida, finalizada com um show de fogos:

O segundo foi um bastidor com os jogadores vestindo o manto, já com o novo patrocínio, durante o intervalo da partida contra o Grêmio. Esse, até agora, é o que tem o maior número de visualizações: 4,1 milhões:

Já o terceiro e último até o momento, com 3,8 milhões, mostra um pouco da trajetória e de como foi construída a parceria, com frases na camisa relacionadas ao patrocínio.

"Isso é reflexo do tamanho desta parceria, do objetivo comum entre essas duas marcas gigantes e de uma torcida que consome, apoia e engaja tudo o que é relacionado ao clube. Atrelado a isso, ressalto quanto esse cuidado em entregar algo que realmente conecte estes dois universos numa mensagem única faz a diferença. Com criatividade e muito respeito às origens e ao DNA de uma instituição centenária que é o Corinthians, iremos muito longe", afirma Sofia Aldin, CMO do Esporte da Sorte, e que na coletiva esteve acompanhada de Ícaro Quinteiro, COO da empresa.

Também desde o dia do anúncio, a conta do Esportes da Sorte (@esportesdasorte) no Instagram quase 2 mil novos seguidores desde a noite desta quinta-feira, 25, saltando de 2,3 milhões para quase 2,5 mi.

Esportes da Sorte é a plataforma com maior número de seguidores no Instagram

Não é apenas entre patrocínios aos clubes, empresas, programas da televisão brasileira e entidades esportivas que o Esportes da Sorte tem aumentado suas ações. Em quase três anos, a casa de apostas ultrapassou a marca de 2 milhões seguidores no Instagram em maio deste ano, ultrapassando companhias que estão há mais tempo nesse nicho. No início de 2021, quando deu início às operações de patrocínios no país, a empresa possuía 'apenas' 70 mil seguidores.

Além disso, o Esportes da Sorte foi a casa de apostas que registrou o maior número de novos seguidores no Instagram em 2023. A empresa apareceu no topo de um levantamento produzido pela Samba Digital, com 967 mil novos seguidores.

De acordo com Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Grupo Esportes da Sorte, esse crescimento nas redes sociais se deve ao perfil abordado pela empresa quando se fala em publicidade. "Abordamos o mercado de maneira inédita: jovem, vanguardista e com foco na comunicação informal e próxima aos nossos seguidores. Também estabelecemos atratividade aos nossos conteúdos e experiências. Esses novos seguidores surgem de maneira orgânica, e o mais importante é que não nos prendemos a padrões. Acho que esse é o segredo do nosso sucesso", explica.

Para manter esses números, a empresa também investiu em capacitação profissional. A equipe de marketing é composta por mais de 60 integrantes, com influência em análise, conteúdo, editorial e acompanhamento das redes sociais.

"Desde o início dos nossos trabalhos que enxergamos a importância deste investimento. São canais que nos aproximam dos nossos clientes e queremos estar cada vez mais presentes neste dia a dia, sempre com humor e irreverência, mas também informações sobre o mercado. Não queremos ser vistos apenas como uma casa de apostas, mas também uma opção segura de entretenimento", acrescenta Darwin.