Novo Morumbi: São Paulo começa a planejar obras para maior estádio do Brasil

Conciliar a agenda dos jogos de futebol e de shows nos estádios do Brasil tem sido um verdadeiro desafio por parte dos clubes, sobretudo nas capitais. A cobrança vem muito pela capacidade de pessoas e acústica: estádios maiores comportam mais público e, a depender do jogo ou do artista que se apresenta, isso pode ser uma grande vantagem. O som, por outro lado, é o maior atrativo para os shows de músicos internacionais.

Especificamente para o lado dos jogos de futebol, a demanda por estádios maiores aumenta. Os clássicos, semifinais e finais de campeonatos como a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América exigem mais capacidade de público, e os ingressos se esgotam rápido.

Essa demanda fica ainda maior na capital paulista, que abriga uma imensa quantidade de torcedores fiéis, e tem times que são donos de algumas das maiores torcidas do país. Em São Paulo, o maior estádio é o do Morumbi, com capacidade de 66,8 mil pessoas. Mas para o clube que o comanda, o número ainda é pequeno: em 2023, o objetivo é transformá-lo no maior estádio do Brasil, além de adaptá-lo melhor para recepção de artistas internacionais.

O clube tem preenchido o estádio toda vez que coloca sua equipe em campo. A média são 48 mil torcedores do São Paulo só durante o Campeonato Brasileiro.

Rumo ao topo do ranking

Embora o Morumbi não seja o maior estádio do Brasil ainda, ele não está tão distante assim de quem encabeça o ranking. Hoje, o maior estádio do país fica no Rio de Janeiro, o Maracanã, com capacidade para 78.838 pessoas. O segundo lugar é ocupado pelo estádio Mané Garrincha, em Brasília, que suporta um público de 72.788 pessoas.

O Morumbi aparece em terceiro lugar, com capacidade máxima de 66.795 pessoas. Mas a ideia é crescer mais: segundo coluna do jornalista Paulo Vinícius Coelho, no UOL, o São Paulo Futebol Clube quer fazer uma obra parecida a que o River Plate fez no estádio Monumental de Nuñez, "com o rebaixamento do gramado e a descida do anel inferior para mais perto do campo", escreve PVC.

Se o objetivo for concluído com sucesso, o estádio do Morumbi poderá comportar até 80 mil pessoas, tornando-o o maior do Brasil e o segundo maior da América Latina, atrás do próprio Momumental, que comporta 83.214 pessoas.

Fundo de investimentos

Para conseguir financiar a obra inteira, no entanto, o São Paulo terá que contar com algo além do dinheiro. O clube busca, segundo PVC, um fundo de investimentos e depende da prefeitura da capital paulista, que precisa iniciar as obras para "construção de dois pisciniões e da mudança de curso do córrego Antonico, que atualmente corre abaixo do estádio", escreve o colunista.

Se tudo correr bem, o São Paulo terá que se mudar temporariamente de estádio. Rumores apontam o estádio do Pacaembu, que deve reinaugurar no ano que vem, no dia 25 de janeiro de 2024.

Ainda não há previsão de quando começam as obras, em especial porque ela depende de autorizações municipais e, no ano que vem, haverá eleição na capital paulista. Mas a expectativa é que o processo se desenrole já no início do ano que vem.