Novak Djokovic anuncia que não disputará o US Open por não ter tomado vacina contra covid

Novak Djokovic não disputará o US Open em 2022. O ex-número 1 do mundo anunciou, nesta quinta-feira, em sua conta oficial no Twitter, sua desistência do último Grand Slam da temporada. O torneio não exige vacinação dos atletas, e, por isso, o sérvio contava que poderia se inscrever.

O governo dos Estados Unidos, porém, não permite a entrada de estrangeiros não-vacinados no país e, por isso, ele não poderá jogar.

"Infelizmente, não poderei viajar para NY desta vez para o US Open. Obrigado #NoleFam por suas mensagens de amor e apoio. ❤️ Boa sorte aos meus colegas jogadores! Vou me manter em boa forma e com espírito positivo e esperar uma oportunidade de competir novamente. 💪🏼 Até breve, mundo do tênis!", afirmou o tenista em seu Twitter.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022