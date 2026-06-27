Nova Zelândia x Bélgica: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Nova Zelândia e Bélgica, apontando favoritismo amplo da seleção belga no jogo deste sábado, 27 de junho, pelo Grupo G.

Em termos gerais, a Bélgica aparece com 72,7% de chance de vitória contra 9,6% da Nova Zelândia, enquanto o empate tem 17,7% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória belga por 0 a 2, com 14,1% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória belga por 0 a 1 com 13,6%, vitória belga por 0 a 3 com 10,3%, vitória belga por 1 a 2 com 8,5% e empate por 1 a 1 com 8,1%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.