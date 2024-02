Nottingham x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

Manchester United e Nottingham Forest se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 16h45, no Estádio City Ground, em Nottingham, na Inglaterra. A partida é pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra e terá transmissão da Star+.

Os Red Devils estavam em clima de festa, após trajetória ascendente nas últimas semanas, mantendo-se invictos em 2024. Por outro lado, sofreram uma derrota surpreendente por 2 a 1 em casa, no Old Trafford, diante do Fulham, neste sábado, 24.

A frustração acabou dando outra perspectiva equipe de Erik ten Hag, que tem lutado para encontrar consistência. Apesar disso, ainda são considerados favoritos para avançar para as quartas de final.

Por outro lado, o Forest se apoia no fato de que a última equipe a derrotar o United antes do Fulham foi o próprio clube, vencendo por 2 a 1 em 30 de dezembro, no mesmo City Ground. No entanto, desta vez, estão diante de uma competição eliminatória.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United x Nottingham Forest hoje pela Copa da Inglaterra?

O jogo desta quarta-feira, às 16h45 , entre Manchester United e Nottingham Forest terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Manchester United x Nottingham Forest hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Manchester United

André Onana; Diogo Dalot, Raphaël Varane, Harry Maguire e Amad Diallo (Jonny Evans); Scott McTominay (Casemiro), Kobbie Mainoo (Sofyan Amrabat) e Bruno Fernandes; Alejandro Garnacho, Antony e Marcus Rashford.

Técnico: Erik Ten Hag.

Provável escalação do Nottingham Forest

Matz Sels (Matt Turner); Neco Williams (Gonzalo Montiel), Felipe, Murillo e Moussa Niakhaté; Nicolás Domínguez, Danilo e Morgan Gibbs-White; Anthony Elanga, Callum Hudson-Odoi e Chris Wood (Taiwo Awoniyi).