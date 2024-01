Nottingham Forest x Arsenal: onde assistir, horários e escalações pela Premier League

O Nottingham Forest e o Arsenal se enfrentam nesta terça-feira, 30, às 16h30, no Estádio City Ground, em Nottingham, na Inglaterra. A partida é válida pela 22º rodada da Premier League.

O Nottingham Forest, sob o comando do técnico Nuno Espírito Santo, encontra-se atualmente na 16ª posição da tabela de classificação, somando 20 pontos. A equipe atravessa uma sequência irregular de resultados, registrando uma vitória, um empate, uma derrota, outro empate e mais uma derrota nos últimos cinco jogos.

Para o Nottingham Forest, o confronto contra o Arsenal representa uma oportunidade crucial para acumular pontos na batalha contra o rebaixamento. Diante de um desempenho oscilante, a equipe precisa exibir consistência e tirar proveito do fator casa para surpreender o adversário, conquistando uma vitória que pode ser vital para a permanência na Premier League.

Em contrapartida, o Arsenal chega ao embate impulsionado por uma série de bons resultados. Sob o comando do técnico Mikel Arteta, a equipe ocupa a 3ª posição na tabela, com 43 pontos conquistados. Nos últimos cinco jogos, o Arsenal obteve uma vitória, três derrotas e uma vitória. Contando com um elenco repleto de talentos, o Arsenal busca manter a boa fase e se aproximar dos líderes da competição.

A partida contra o Nottingham Forest é encarada como uma oportunidade de somar mais três pontos e consolidar sua posição na parte superior da tabela. O jovem atacante Bukayo Saka destaca-se como o artilheiro do time, com 6 gols na temporada.

Em resumo, o confronto entre Nottingham Forest e Arsenal promete ser um jogo emocionante e de grande importância para ambas as equipes. Enquanto o Nottingham Forest busca afastar-se da zona de rebaixamento, o Arsenal almeja permanecer na disputa pelo título da Premier League. Os torcedores podem esperar um duelo equilibrado e repleto de emoções no City Ground.

Provável escalação do Arsenal

David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Rice, Odegaard e Havertz; Saka, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

Técnico: Tiago Nunes.

Provável escalação do Nottingham Forest

​Turner; Williams, Omobamidele, Murillo, Toffolo; Mangala, Danilo; Nicolás Domínguez, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

Onde assistir ao vivo o jogo do Arsenal pela Premier League?

O jogo desta terça-feira, às 16h30, entre Arsenal x Nottingham terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Arsenal?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.